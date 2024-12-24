Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şue şekilde:

23.12.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 13-14’üncü kilometreleri arasında, İbrahim KARA (E-25) 61 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MV 076 plakalı salon araç ile Mücahitler Çemberinden Granel Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ şeridine geçmiş ve orta refüjün beton bariyerine çarptıktan sonra, kontrolsüz şekilde savrularak yolun solunda bulunan çelik bariyerlere de çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü İbrahim KARA, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarında tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.