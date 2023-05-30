Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

30.05.2023 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Hacı Mert KURT (E-35) 266 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JK 946 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmından çıkmış ve kaldırım bordür taşlarına ve otobüs durağına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Hacı Mert KURT tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.