09.02.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında, Bilal AHMED (E-25) 188 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GK 052 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Veli BIÇAK (E-37) yönetimindeki KD 428 plakalı salon aracı dikkatsizce sağından geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, KD 428 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan KD 428 plakalı araç, yolun solundan yoldan çıkarak yol kenarında bulunan trafik levhasına ve toprak sete de çarpıp dururken, GK 052 plakalı araç ise yolun solundan yoldan çıkarak toprak sete çarptıktan sonra, takla atıp tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan KD 428 plakalı araç sürcücüsü Veli BIÇAK, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. GK 052 plakalı araç sürücüsü Bilal AHMED tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.