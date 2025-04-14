Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.04.2025 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da Bayraktar Yolu üzerinde, Ali SARI (E-44) 108 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JC 492 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Çağan KIZILTAN (E-20) yönetimindeki YR 878 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.