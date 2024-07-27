Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.07.2024 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Ayhan TOPALOĞULLARI (E-24), 127 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GJ 959 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak narenciye bahçesini çevreleyen tel örgülere ardından da ağaçlara çarparak yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan İbrahim KAŞIKÇI (E-30), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Ayhan TOPALOĞULLARI ise tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir