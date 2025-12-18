Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs’taki Anayasa’nın bu hakkı istisnasız tüm vatandaşların çocuklarına tanıdığına dikkat çekilerek, “Güney Kıbrıs’taki idare, hukuka aykırı kararlarla çocukların söz konusu hakkını gasp etmekte ve bu durumda olan kişileri adeta rehin almaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu uygulamaların; sağlık, eğitim, seyahat ve kadın hakları başta olmak üzere birçok alanda ciddi insan hakları ihlallerine yol açtığı belirtilen açıklamada, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinde başta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi makamları olmak üzere ilgili tüm kurumların sorumluluğu bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, her iki lider ile BM ve AB yetkilileri, bu hak ihlalinin sona erdirilmesi ve Kıbrıslı Türklerin çocuklarının Anayasa’dan kaynaklanan vatandaşlık haklarına ulaşabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması için aktif biçimde çalışmaya davet edildi.