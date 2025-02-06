Polisin açıklaması şöyle:

06.02.2025 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Behzat ÇELİK (E-42) 167 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FK 385 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Halkbank Çemberine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve orta refüjdeki bordür taşlarına ile trafik levhasına çarptıktan sonra, kontrolsüz şekilde yoluna devam edip çember üzerinde bulunan başka bir trafik levhasına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kaza yapan araç sürücüsü Behzat ÇELİK tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.