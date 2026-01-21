Polisten edinilen bilgiye göre, 20 Ocak 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında Abdullah Paşa Sokak üzerinde, İ.T. (E-33) 109 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZV 528 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Remzi Gökçe Sokak kavşağına geldi. İ.T.’nin, anayolda seyreden araçlara öncelik vermeden sokağa giriş yapması sonucu, doğu istikametine doğru seyreden M.S.U. (E-50) yönetimindeki SP 302 plakalı aracın sol ön kısmına çarptığı belirtildi.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulan SP 302 plakalı araç, ZV 528 plakalı aracın sol yan kısmına çarparken, ZV 528 plakalı araç ise savrularak yol kenarında bulunan araç park yerinin çevre duvarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadığı açıklandı.

Kazaya neden olan ZV 528 plakalı araç sürücüsü İ.T., alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.