Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.02.2025 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Alsancak’ta Salhane Sokak üzerinde, Hazar AŞKER (E-26) 240 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EV 720 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmında bulunan Alsancak Mezarlığı’nı çevreleyen taş duvara ve mezar taşlarına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altına araç kullanıp trafik kazası yapan Hazar AŞKER tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.