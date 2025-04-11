Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk kaza Değirmenlik-Girne anayolunda dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Kazada, Gizem Kaygısız’ın (K-37) beli kırıldı.

Kaza, Girne’ye doğru seyreden Eren Koca’nın (E-35), TSL 385 plakalı salon araçla, araç geçmenin yasak olduğu düz beyaz çizgide önünde aynı istikamette seyreden kamyonu, dikkatsizce geçmesi ve karşı istikametten gelen LU 519 plakalı aracın sürücüsü Gizem Kaygısız’ın ise karşıdan gelen aracı görerek ani fren yapması neticesinde meydana geldi.

LU 519 plakalı araç yol içerisinde kendi etrafında bir tur döndükten sonra yolun sağ şeridine geçerek, önce TSL 385 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan LU 519 plakalı araç, arkadan aynı istikametten gelen İshak Cintosun’un (E-29) yönetimindeki VC 293 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpıp durdu.

Kazada yaralanan Gizem Kaygısız, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından belinde kırık teşhisi ile Genel Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

-Çatalköy’de meydana gelen kazada iki kişi yaralandı

Çatalköy’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde de dün saat 12.50’den meydana gelen trafik kazasında ise iki kişi yaralandı.

Kaza, Filiz Akın’ın (K-64), PB 055 plakalı salon araçla önünde ayni istikamete seyreden ve sağa dönmek için sinyal verip bekleyen Arif Soykök (E-30) yönetimindeki ZK 277 plakalı çift kabin aracın arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan Filiz Akın ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Vicdan Barut (K-88), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Araç sürücüsü Filiz Akın tedavisinin ardından taburcu olurken, Vicdan Barut beyin kanaması ile yüzünde ve sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

-Lapta’da otobüs bisiklete çarptı

Lapta’da Ankara Caddesi üzerinde dün saat 17.30’da meydana gelen başka bir kazada ise, Volkan Yalçın (E-42) TVP 268 plakalı otobüsle Lapta Yavuzlar Lisesi yolunda, önünde aynı istikamette seyreden Tülay Olgun (K-59) kullanımındaki bisikletin sağ yan kısmına çarptı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Tülay Olgun, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, sağ kolunda kırık teşhisi ile Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

-Alkollü sürücü yoldan çıkıp takla attı

Öte yandan, günün ilk saatlerinde Lefkoşa-Dikmen anayolu üzerinde meydana gelen kazada ise, 103 promil alkollü Asya Köse Kalçay (K-31), MZ 849 plakalı salon aracıyla Dikmen’e doğru seyrettiği sırada, Yakın Doğu Üniversitesi yurtları hizasına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundan çıkıp beton sete çarpan araç takla attı.

Kazada yaralanan Asya Köse Kalçay, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.