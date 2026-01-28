Polis açıklamasına göre, J.S. (K-35), 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, sol şerit içerisinde aynı yönde ilerleyen Ş.G. (E-44) yönetimindeki salon araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, ardından M.İ. (E-48) yönetimindeki salon aracın arka kısmına da çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak trafik kazasına neden olan J.S. tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.