“Su Geliştirme Dairesi tarafından doğru bir planlama yapılmadı. Bu nedenle, bu yaz tüketicilerin evlerinde su olabilmesi için iyi bir yönetime ihtiyaç var,” dedi.

Hadjicharalambous, yakın zamanda yapılan bir toplantıda Tarım Bakanlığı’nın Bölgesel Yerel Yönetim (EOA) başkanlarını, 2026 yılında tahsis edilecek su kaynaklarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 daha düşük olacağı konusunda bilgilendirdiğini aktardı.

“Durumun iyi olmadığı bir gerçek ve ayakta kalmaya çalışıyoruz,” diyen Hadjicharalambous, yaz aylarında yeterli su temininin sağlanabilmesi için kolektif hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı.

EOA’nın sorunun çözümüne yönelik bir dizi önlem hazırladığını açıklayan Hadjicharalambous, bu önlemler arasında su kaçaklarının tespitine yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması ve derhal onarılması, kritik bölgelerde altyapının yenilenmesi ile parklar ve yeşil alanlara verilen suyun kesilmesinin yer aldığını belirtti.

Ayrıca, Su Geliştirme Dairesi ile iş birliği içinde, musluklara takılmak üzere tüketicilere özel su tasarruf aparatları dağıtılacak.

Bunun yanı sıra Tarım Bakanlığı, su tasarrufuna yönelik farkındalık yaratmak ve “bilinç oluşturmak” amacıyla bir bilgilendirme kampanyası başlatacak.

“Önemli gördüğümüz halkın iş birliğiyle, Larnaka bölgesinde suyun yüzde 10’unu tasarruf etmeyi başaracağız ve böylece önümüzdeki aylarda herhangi bir kesintiye gitmeyeceğiz,” diyen Hadjicharalambous, uyarıda bulundu.

Su kıtlığının öncelikle tarım sektörünü etkileyeceğini vurgulayan Hadjicharalambous, çiftçilerin ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

“Arıtma tesisinden geri kazandığımız tüm mevcut suyu tarım ve hayvancılık birimlerine vereceğiz. Bu miktar 4 milyon metreküpü aşıyor,” dedi.

Hadjicharalambous, Tarım Bakanlığı ile Su Geliştirme Dairesi’ne çağrıda bulunarak, birincil sektöre ihtiyaç duyulan miktarda suyun sağlanabilmesi için güçlerini birleştirmelerini istedi.

Kıbrıs’ta su kıtlığıyla mücadele geçen yıl zirve noktasına ulaşmış, su rezervleri yalnızca yaklaşık yüzde 20 seviyesinde kalmıştı.

Ocak ayında yaşanan yağışlı havanın bir miktar rahatlama sağlaması beklenmesine rağmen, bu durum yalnızca bazı bölgelerde etkili oldu. Güncel verilere göre, toplam 335 milyon metreküp kapasiteli su rezervlerinin doluluk oranı sadece yüzde 11,8 seviyesinde bulunuyor.