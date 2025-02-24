Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.02.2025 tarihinde saat 17:30 sıralarrında, İskele’de bir site içerisinde, Elis TOSKA (E-40) 135 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NU 533 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden çembere giriş yapması sonucu, o esnada çemberi dönmekte olan Hasan ER (E-29) yönetimindeki ZYP 310 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarpmıştır.

NU 533 plakalı araç sürücüsü Elis TOSKA, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



23.02.2025 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Mehmet ARICILAR (E-73) 164 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NU 692 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada DAÜ Merkez Kafeterya önlerine geldiğinde, o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya İrem YAVUZ (K-19) ile Sadi Emir COŞKUN (E-21)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya İrem YAVUZ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Araç sürücüsü Mehmet ARICILAR, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

