Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

-09.06.2025 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Alpet Petrol İstasyonu içerisinden, Ersin ARTAÇ (E-24) 141 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PH 308 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyredip yolun sonunda bulunan isimsiz sokağa dikkatsiz şekilde giriş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde yolun sağ tarafında park halinde bulunan Mahmut SAGÜN (E-49) sorumluluğundaki MJ 383 plakalı kamyon aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

PH 308 plakalı araç sürücüsü Ersin ARTAÇ, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

-09.06.2025 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 13-14’üncü kilometreleri arasında, Murat SAVCI (E-51) 53 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZPZ 879 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Granel Çemberi’ne geldiğinde, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden çembere giriş yapması sonucu, o esnada Ünimar Çemberi’nden Granel Çemberi istikametine doğru seyretmekte olan Hüseyin SOYDEMİR (E-61) yönetimindeki ZSV 053 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarpmıştır.

ZPZ 879 plakalı araç sürücüsü Murat SAVCI, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.