Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından toplam 370 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç ise trafikten men edildi.
Polis tarafından açıklanan rapor edilen trafik suçları ise şöyle:
-
241 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
-
13 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
-
4 sürücü sigortasız araç kullanmak,
-
3 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
-
8 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
-
1 sürücü muayenesiz araç kullanmak,
-
16 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
-
2 sürücü kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımak,
-
17 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak,
-
1 sürücü elektrikli scooter kullanmak,
-
1 sürücü polisin “dur” emrine uymamak,
-
63 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.
Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.