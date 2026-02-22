Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından toplam 370 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç ise trafikten men edildi.

Polis tarafından açıklanan rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

  • 241 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

  • 13 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

  • 4 sürücü sigortasız araç kullanmak,

  • 3 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

  • 8 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

  • 1 sürücü muayenesiz araç kullanmak,

  • 16 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

  • 2 sürücü kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımak,

  • 17 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak,

  • 1 sürücü elektrikli scooter kullanmak,

  • 1 sürücü polisin “dur” emrine uymamak,

  • 63 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.