Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Çarpışmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan UT 633 plakalı araç, yolun solundan çıkarak bir zeytin ağacına çarpıp durdu.

Polis’ten verilen bilgiye göre, 22.02.2026 tarihinde saat 04.30 sıralarında, S.A. (E-25) yönetimindeki UT 633 plakalı salon araç doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağ şeride geçti. Bu esnada aynı istikamette sağ şerit içerisinde dikkatsiz şekilde seyreden B.B. (E-24) yönetimindeki UD 365 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

