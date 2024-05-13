Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde Serhatköy mevkiinde dün saat 10.30 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından trafik kontrolü maksadıyla durdurulan 270 miligram alkollü içki tesiri altında olan T.L.W.(E-26)’nin kullanımındaki ve R.M.(E-30), D.N.M.(E-42) ile G.G.E.(E-28)’nin yolcu olarak bulundukları araçta ile üzerlerinde yapılan aramalarda, tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 9 adet sigara tespit edilerek emare olarak alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar tutuklandı.