Polis, B.A'nın 21 Ocak 2026 tarihinde saat 12.50, Ahmet Turgut ile Erdal Aydın’ın ise aynı tarihte 20.50 sıralarında Ercan Havalimanı’na geldiklerini söyledi. Polis, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine zanlıların üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını belirtti. Polis, B.A'nın çantasında, A.T'nin cebinde, E.A'nın da bagajında 2’er gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Ele geçirilen toplam 6 gram uyuşturucunun analize gönderileceğini, soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan A.T, Almanya’dan geldim, orada ot içmek serbest, burada yasak olduğunu bilmiyordum. Geceleri uyuyamadığım için içiyorum, bilseydim getirmezdim” dedi.

Zanlı E.A da Almanya’dan geldiğini, orada serbest olduğunu ve herkesin ot içtiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.