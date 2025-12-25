Alsancak’ta saat 19.00 sıralarında şüpheli olarak görülen A.C.Y. (24) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen A.H. (26)’nin tasarrufunda yaklaşık 16 gram hintkeneviri, 0,5 gram kokain ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan hassas terazi ele geçirildi. Aynı soruşturma çerçevesinde D.C.K. (22)’nin tasarrufunda ise toplam 69 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Bahse konu üç şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, aynı gün saat 19.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda yapılan kontrollerde, KKTC’ye giriş yapan İ.H.Z. (23)’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. İlgili şahıs da tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.