Altın, sıkı bir ABD seçimi ve haftanın ilerleyen günlerinde Fed’in faiz kararı öncesinde yatay bir seyir izliyor.

Spot altın haftanın ikinci işlem gününde ons başına 2.735 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 3.021 TL seviyesinde.

Yapılacak başkanlık seçimi etrafındaki belirsizlik son birkaç haftada altına yardımcı oldu. Donald Trump’ın zaferi, enflasyonu artırabilecek büyük bir ticaret tarifesi artışı sözü vermesi göz önüne alındığında, kıymetli metali daha da yukarı itebilir.

Öte yandan Fed’in Perşembe günü faiz oranlarını çeyrek puan düşürmesi bekleniyor.

Altın, bu yıl para politikasının gevşetilmesi, merkez bankası alımları ve artan jeopolitik gerginliğik ile yaklaşık yüzde 30 oranında yükseldi.