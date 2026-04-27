Bu hareket, doların bir miktar zayıflamasıyla desteklenirken, yatırımcılar ABD ile İran arasındaki tıkanan barış görüşmelerinde ilerleme olup olmayacağını takip ediyor.

Spot altın, seansın erken saatlerinde yüzde 0,8 düşmesinin ardından ons başına 4.707,75 dolarda yatay seyretti. Geçen hafta ise değerli metal, dört haftalık yükseliş serisini sonlandırarak yüzde 2,5 gerilemişti. Haziran vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,4 düşüşle 4.720,50 dolara geriledi.

Külçe altına destek sağlayan gelişmelerden biri de doların zayıflaması oldu. Bir habere göre İran, Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ABD’ye Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve savaşın sona erdirilmesine yönelik yeni bir teklif sundu.

Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “Önümüzdeki günlerde (ABD-İran) görüşmelerinde bir ilerleme olup olmayacağını izliyoruz ve bu, altın için en büyük belirleyici olacak,” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, İran’ın iki aydır süren savaşı sona erdirmek için müzakere etmek istemesi halinde telefon edebileceğini söyledi ve ülkenin asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı.

Trump, Cumartesi günü ABD’li iki temsilcinin, İran savaşında arabulucu rolü üstlenen Pakistan’a yapacağı ziyareti iptal ederek barış umutlarına darbe vurdu. Tıkanan barış görüşmeleri, Orta Doğu enerji ihracatındaki aksaklıkların sürmesine neden olurken petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı.

Yüksek petrol fiyatları, ulaşım ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu tetikleyebilir ve bu da faiz oranlarının yükselme ihtimalini artırır. Altın enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları getiri sağlayan varlıkları daha cazip hale getirerek altının cazibesini azaltır.

Yatırımcılar şimdi Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın faiz kararını bekliyor.

Rodda, “Fed’in enerji krizinin enflasyonist etkileri nedeniyle yılın geri kalanında politikayı sabit tutabileceğine işaret edip etmeyeceğine bağlı olarak, bu karar altın için ya destekleyici olabilir ya da baskı unsuru oluşturabilir,” dedi.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,3 düşüşle ons başına 75,44 dolara gerilerken, platin yüzde 0,1 artışla 2.013,15 dolara yükseldi ve paladyum yüzde 0,6 düşüşle 1.487,45 dolara indi.