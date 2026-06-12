Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalanan altın fiyatları, haftanın son işlem gününde gerileme eğilimini sürdürdü. Spot altın, sabah saatlerinde yüzde 0,5 düşüşle ons başına 4.191,17 dolardan işlem görürken, haftalık bazda yaklaşık yüzde 3,2 değer kaybına hazırlanıyor.

Piyasa uzmanları, altın fiyatlarının yönünün büyük ölçüde jeopolitik risk algısı ve merkez bankalarının para politikası beklentileri tarafından belirlendiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin sinyalleri yakından izlediğini belirterek, olası bir faiz artışı sinyalinin altın fiyatlarını 4.000 doların altına çekebileceğini ifade etti.

Altın fiyatlarındaki gerilemede, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik planlanan askeri operasyonları iptal ettiğini duyurması ve kısa vadede bir barış anlaşmasına işaret etmesi etkili oldu. Bu gelişmenin ardından ons altın Perşembe günü son altı ayın en düşük seviyesini görmüş, günü ise 4.219,69 dolardan tamamlamıştı. Trump ayrıca, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını da kapsayan bir anlaşmanın hafta sonu imzalanabileceğini dile getirirken, İran tarafı henüz kesin bir karar alınmadığını açıkladı.

Öte yandan, İran ile başlayan çatışma sürecinden bu yana altının yaklaşık yüzde 20 değer kaybettiği görülüyor. Yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu artırabileceği ve bu durumun merkez bankalarını daha uzun süre sıkı para politikası uygulamaya zorlayabileceği beklentisi, faiz getirisi olmayan altına olan talebi baskılıyor.

Makroekonomik veriler de bu görünümü destekliyor. ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE), Mayıs ayında beklentilerin üzerinde artış göstererek yıllık bazda son üç buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Artan enerji maliyetlerinin enflasyonu körüklemesi, Fed’in faiz artırımı ihtimalini güçlendiriyor. CME Group’un FedWatch verilerine göre piyasalarda Aralık ayında faiz artışı olasılığı yüzde 60 düzeyinde fiyatlanıyor.

Fon tarafında ise çıkışların devam ettiği gözleniyor. Dünyanın en büyük altın borsa yatırım fonlarından SPDR Gold Trust’ın varlıkları, Çarşamba günü yüzde 0,3 azalarak 923,89 metrik tona geriledi. Aynı dönemde spot gümüş de yüzde 0,4 değer kaybederek ons başına 67,10 dolara düştü.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, analistler spot altında 4.246 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 4.274-4.303 dolar bandının hedeflenebileceği ifade ediliyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.182 doların altına sarkılması halinde fiyatların 4.125-4.153 dolar aralığına doğru gerileyebileceği öngörülüyor.