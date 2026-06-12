ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik planlanan saldırıyı iptal ettiğini açıklaması ve taraflar arasında barış anlaşmasının yakın olduğuna işaret etmesi, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Uzmanlar, fiyatlardaki bu düşüşün geçici olabileceğini ve petrolün 80 doların üzerindeki destek seviyesini koruduğu sürece yukarı yönlü risklerin devam edebileceğini belirtti.

Petrol fiyatlarında düşüş eğilimi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik planlanan saldırıyı iptal ettiğini açıklaması ve taraflar arasında barış anlaşmasının yakın olduğuna işaret etmesi, piyasada aşağı yönlü hareketi hızlandırdı.

Brent petrol vadeli kontratları 1,64 dolar gerileyerek yüzde 1,8 düşüşle varil başına 88,74 dolara indi. ABD Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da 1,41 dolar düşüşle yüzde 1,6 kayıp yaşayarak 86,30 dolar seviyesinde işlem gördü.

Uzmanlar fiyatlarda görülen aşağı yönlü düzeltmeye rağmen, petrolün 80 doların düşük seviyelerindeki destek bandının üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü risklerin devam edebileceğine dikkat çekti.

Öte yandan, son düşüşlerle birlikte Brent petrol fiyatı haftalık bazda yüzde 4,7 gerilerken, son 30 günlük süreçteki toplam kayıp yüzde 12,5’e ulaştı.