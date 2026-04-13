Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Nisan tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre hava, bugün açık ve az bulutlu, yarın, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise parçalı ve çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısında 20–23 derece, ikinci yarısında ise 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr ise, periyodun ikinci yarısında Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.