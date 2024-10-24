Altın, Çarşamba günü ABD tahvil getirilerinin yükselmesi ve rekor seviyelere yakın kar satışları nedeniyle 11 haftanın en büyük düşüşünü yaşadıktan sonra gerilemeye devam etti.

Spot altın haftanın üçüncü işlem gününde ons başına 2.727 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 3.005 TL seviyesinde.

Değerli metal, bu yıl şimdiye kadar yaklaşık yüzde 32 arttı ve 2024’te en güçlü performans gösteren emtiası oldu.

Faiz indirimi iyimserliği, Fed’in geçen ay gevşeme döngüsünü başlatmasıyla en son kazanımları körükledi, ancak işlemciler son haftalarda ABD ekonomisiyle ilgili karışık raporların ardından bu yılki faiz indirimlerinin boyutu ve kapsamı hakkındaki beklentilerini azalttı. Güçlü merkez bankası alımları ve artan jeopolitik gerginlikler de altını destekledi.