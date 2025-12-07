Görüşmede, bölgedeki son yatırımların esnaf tarafından büyük ölçüde memnuniyetle karşılandığını görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Harmancı, bunun tüm belediye ekibi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Çöp Konteynerleri Kaldırılıyor: Elektrikli Araçlarla Günlük Toplama

Harmancı, bölgede çöp atık sisteminin tamamen değiştirileceğini duyurdu. Alınan iki yeni elektrikli çöp toplama aracıyla, gün içinde belirli aralıklarla tüm bölgeden geçiş yapılacağını ve çöp konteyneri kullanımının kaldırılacağını açıkladı.

Bu uygulamanın kara sinek sorununu azaltacağı ve görsel kirliliği ortadan kaldırarak bölgeye daha düzenli bir görünüm kazandıracağı belirtildi.

Aydınlatma ve Kent Mobilyaları Yenileniyor

LTB Başkanı, elektrik aydınlatma sistemleri ve kent mobilyalarının da Asmaaltı’nda uygulanan model temel alınarak bölge geneline yayılacağını söyledi.

Harmancı, bölgenin hem turistik hem ticari değerine vurgu yaparak çalışmaların esnafla iş birliği içinde sürdürüleceğini belirtti.