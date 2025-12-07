Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekiplerin dünden beri yoğun şekilde çalıştığını ve kentin kritik noktalarında yağmur suyu altyapısına yönelik tespit ve temizlik işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu.

Şenkul, özellikle görünürde açık olsa bile taşıyıcı hatlarda yer altı kamera sistemiyle tespit edilen tıkanıklıkların temizlendiğini belirtti. Karakum Molto önünde daha önce inşa edilen güçlü taşıyıcı hattın bağlantılarının yetersiz kaldığını ifade eden Şenkul, bugün 5 yeni bağlantı yapıldığını, gerekirse daha fazlasının da yapılacağını söyledi.

24 Saatlik Yer Altı Temizliği

Salute Restoran önünde yaşanan sıkıntıya da değinen Şenkul, taşıyıcı hatların yoğun yağışı kaldırmasının mümkün olmadığını ancak tıkanıklık olmasaydı su seviyesinin daha düşük olacağını vurguladı. Bu bölgedeki hatlarda yaklaşık 24 saatlik yer altı temizlik çalışması yapıldığı bilgisini paylaştı.

Ecevit Caddesi’nde Yeni Dere Bağlantısı Planlanıyor

Ecevit Caddesi’ndeki asıl sorunun dağdan gelen suyun yolu geçiş hattı olarak kullanması olduğunu söyleyen Şenkul, yeni belediye binasının yanında yeni dere bağlantıları yapılarak suyun büyük bölümünün dereye yönlendirilmesinin planlandığını aktardı. Bu çalışmanın yatırım ve zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yeni Ana Taşıyıcı Hat Yolda

Avanti ve Pia Bella Hotel önünde yeterli taşıyıcı hat olmadığını belirten Şenkul, cadde boyunca yeni altyapı planlanacağını ve yeni liman tarafından denize kadar uzanacak yeni ana taşıyıcı hattın önümüzdeki kışa kadar inşa edileceğini açıkladı.

Şenkul, bu 5 bölgeye ek olarak yağmurda henüz sorun çıkarmayan ancak risk taşıyan 5 noktanın daha planlamaya alındığını, toplam 10 noktada altyapının güçlendirileceğini ifade etti.

“Hiçbir altyapı doğal afetlere karşı yüzde 100 çözüm değildir”

Kentteki yağışların doğal afet seviyesinde olduğuna dikkat çeken Şenkul, altyapı çalışmalarında önceliğin vatandaşın mal ve can güvenliği olduğunu vurguladı:

“Hiçbir altyapı doğal afetlere karşı yüzde 100 çözüm üretmez. Vatandaşlarımızın konforu önemli ama önceliğimiz güvenliği sağlayacak altyapı modelidir.”

Şenkul açıklamasını, “Herkese iyi pazarlar diliyoruz” sözleriyle sonlandırdı.