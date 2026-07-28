Spot altın, yüzde 0,7 düşüşle ons başına 4.044,81 dolara geriledi. Pazartesi günü gün içinde yüzde 1’e kadar yükselen altın, bu kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,8 değer kaybederek 4.045,40 dolara indi.

Dolar, yaklaşık bir ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrini korurken, bu durum dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirdi.

Finans içerik ağı Tastylive’ın küresel makro strateji başkanı Ilya Spivak, “Altın 3.950 ile 4.200 dolar arasındaki dar bantta dalgalanıyor. Piyasa şu anda Fed’den gelecek sinyalleri bekliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Fed, iki gün süren para politikası toplantısını çarşamba günü tamamlayacak. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in faizleri sabit bırakma ihtimalini %62 olarak fiyatlarken, en az 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi %38’e yükseldi. Bu oran, bir hafta önce %16 seviyesindeydi.

Piyasalar ayrıca Fed’in eylül ayındaki toplantısında faiz artırma olasılığını %81 olarak fiyatlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fed’e faizleri düşürme çağrısında bulunarak, ABD’nin dünyadaki en düşük faiz oranına sahip olması gerektiğini söyledi.