Piyasalar, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına odaklandı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 1,4 artışla 4.110,56 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1 primle 4.112,10 dolardan işlem gördü.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın bugün hem petrol hem de ABD dolarındaki düşüşten destek buluyor. ABD ile İran arasında gerilimin azalacağına yönelik beklentiler hem petrolü hem de doları aşağı çekti. Petrol fiyatlarındaki gerileme enflasyon endişelerini hafifletiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD dolar endeksi yüzde 0,3 gerilerken, bu durum dolar cinsinden fiyatlanan altın gibi metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Üst düzey bir İranlı yetkili, pazar günü Reuters’a yaptığı açıklamada, ABD’nin saldırılarını durdurduğu sürece İran’ın da saldırılarını askıya alacağını söyledi. Bu gelişme, Başkan Donald Trump’ın danışmanlarının hedeflerin azaldığını ve ABD’nin mühimmat stoklarının tükenebileceği yönündeki uyarılarının ardından Washington’ın bombardıman operasyonlarına ara vermesiyle geldi.

Petrol fiyatları ise gün içinde yüzde 4’ten fazla geriledi.

Yılın başlarında başlayan çatışmalar nedeniyle yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırmış ve merkez bankalarının faiz artırımlarına yönelebileceği beklentisini güçlendirmişti. Bu durum, enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altın üzerinde baskı oluşturmuştu. Çünkü yüksek faiz oranları, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

Waterer, “Uzun vadede altın konusunda iyimserliğimi koruyorum. Ancak kısa vadede altının yönü büyük ölçüde petrol fiyatlarının seyrine bağlı olacak. Kalıcı bir barış sağlanana kadar jeopolitik gelişmeler nedeniyle fiyat hareketlerinin dalgalı olması muhtemel.” ifadelerini kullandı.

Piyasaların odağında ayrıca bu hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısı bulunuyor. Yatırımcılar ve ekonomistler, bankanın faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, eylül ayında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlıyor.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 2,8 artışla ons başına 59,81 dolara, platin yüzde 2,6 yükselişle 1.629,15 dolara ve paladyum yüzde 2,1 primle 1.269,43 dolara çıktı.