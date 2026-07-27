Gerilimin azalmasının, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının yeniden normale dönmesinin önünü açabileceği değerlendiriliyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,05 düşüşle 91,89 dolara geriledi. Seans içinde kısa süreliğine psikolojik öneme sahip 90 dolar seviyesinin de altına indi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 5,23 kayıpla varil başına 84,64 dolardan işlem gördü.

Her iki gösterge petrol kontratı da son üç haftadır süren yükselişin ardından yaklaşık bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

Brent petrol, çatışmaların Hürmüz Boğazı’ndan yapılan petrol sevkiyatlarını azaltmasının ardından gerilimin Kızıldeniz’e yayılmasıyla 100 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Bu süreçte, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan’ın Bab el-Mendeb Boğazı üzerinden Asya’ya yaptığı ihracat da olumsuz etkilenmişti.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Fox News Sunday ve diğer ABD basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla ABD’nin saldırılarını durdurma kararı aldığını söyledi.

IG Markets analisti Tony Sycamore, yayımladığı değerlendirmede, “Gerçek bir diplomatik sürecin başlayabileceğine yönelik umutlar artıyor. Hürmüz Boğazı’nın kontrolüne ilişkin daha net düzenlemeler içeren 14 maddelik mutabakat zaptına (MOU) geri dönülmesi, iyi bir başlangıç olabilir.” ifadelerini kullandı.

Buna karşın saldırılara verilen araya rağmen, Kpler verilerine göre hafta sonunda Hürmüz Boğazı’ndan günlük geçen emtia gemisi sayısı 10’un altında kaldı.

Öte yandan, Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki Suudi petrol tesislerine saldırmasının ardından Bab el-Mendeb Boğazı’ndan geçen gemi trafiği pazar günü azaldı. Ancak üçüncü bir Çin süper tankeri Bab el-Mendeb üzerinden bölgeden çıkış yapmayı başardı.

MST Marquee analisti Saul Kavonic ise, “Hürmüz Boğazı’ndaki taşımacılıkta yaşanacak olası toparlanmanın yavaş ve sınırlı olması bekleniyor. Birçok armatör hâlâ temkinli davranıyor ve boğaza daha fazla boş gemi göndermeden önce güvenlik konusunda daha güçlü işaretler görmek isteyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.