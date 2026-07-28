Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,6 düşüşle varil başına 87,82 dolara gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,8 kayıpla 81,95 dolardan işlem gördü. Her iki kontrat da seansın erken saatlerinde yüzde 1’e varan düşüşle bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyelerini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile “olumlu görüşmeler” yürütüldüğünü ve anlaşmaya varılma ihtimali bulunduğunu söyledi. Ancak Trump, müzakerelerin başarısız olması halinde ABD’nin saldırılara yeniden başlayacağını belirtirken, İran da benzer şekilde misilleme tehdidinde bulundu.

IG analisti Tony Sycamore, müşterilerine gönderdiği değerlendirmede, “Şimdilik gerilimin tırmanmasını önleyecek bir çıkış yolunun bulunması fiyatlar üzerindeki baskıyı hafifletti ve Husilerin Suudi Arabistan altyapısına yönelik saldırılarına ilişkin endişeleri azalttı. Ancak durum hâlâ son derece değişken.” ifadelerini kullandı.

Yemen’de uluslararası toplum tarafından tanınan ve Suudi Arabistan destekli hükümetin dışişleri bakanı adayı Afrah al-Zouba ise Yemen’deki Husilerin, Bab el-Mendeb Boğazı üzerinden İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği üzerindeki etkisini benzer şekilde kurmayı hedeflediğini söyledi.

Marex analisti Edward Meir, “Husilerin kapsamlı bir deniz ablukasını uygulayabilecek askeri kapasiteye sahip olup olmadığı tartışmalı. Özellikle Suudi Arabistan’ın onlara karşı yoğun saldırılar düzenleyeceği düşünüldüğünde bu daha da belirsiz. Ancak Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin belirgin şekilde azaldığı konusunda şüphe yok.” dedi.

Meir, “Fiyatların şu anda daha da yüksek olmamasının temel nedenlerinden biri, özellikle Asya’da görülen talep daralması.” değerlendirmesinde bulundu.

Barclays analistleri ise pazartesi günü yayımladıkları notta, Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol akışının zayıf seyretmeye devam ettiğini belirtti. Analistlere göre 24 Temmuz’da sona eren haftada boğazdan geçen ham petrol ve rafine ürünlerin net ihracatı günlük ortalama 2,9 milyon varil olurken, bir önceki haftada bu rakam günlük 5,9 milyon varil seviyesindeydi.

Öte yandan Reuters’ın pazartesi günü yayımladığı ön ankete göre, ABD’de geçen hafta ham petrol stoklarının benzin stoklarıyla birlikte gerilemesi, distile yakıt stoklarının ise artması bekleniyor.