Altın, yatırımcıların son üç seansta görülen rekor zirvelerin ardından kâr satışına yönelmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın hem Fed Başkanı hem de İran konusunda daha yumuşak bir ton benimsediği izleniminin güvenli liman talebini azaltmasıyla perşembe günü geriledi.

Spot altın yüzde 0,8 düşüşle ons başına 4.584,03 dolara indi. Bir önceki seansta altın, 4.642,72 dolar ile rekor seviyeyi görmüştü. Şubat vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1 düşüşle 4.587,70 dolara geriledi.

Tastylive küresel makro araştırma başkanı Ilya Spivak, “Bugün altının bir miktar gerilediğini görüyoruz; çünkü (Trump) İran’a müdahale etmeyebileceğini söyledi ve bu da kısa vadede güvenli liman talebini frenledi. Ancak metaldeki yükselişin ana hikâyesi ortadan kalkmış değil,” dedi.

İran yönetimi, 1979 devriminden bu yana ülkenin karşı karşıya kaldığı en ciddi iç karışıklıkları bastırmaya çalışırken, Trump’ın tekrarlanan askeri müdahale tehditlerini caydırmak amacıyla bölgedeki ABD askeri üslerini hedef alabileceği yönünde tehditlerde bulundu. Ancak Beyaz Saray’da Trump, krize karşı “bekle-gör” yaklaşımı benimsediğini ima etti.

Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı’nın Fed Başkanı Jerome Powell hakkında yürüttüğü cezai soruşturmaya rağmen Powell’ı görevden alma planı olmadığını, ancak nihai olarak ne yapacağını söylemek için “henüz erken” olduğunu ifade etti.

Günün ilerleyen saatlerinde yatırımcıların odağında, para politikasına ilişkin daha fazla ipucu elde etmek amacıyla ABD’de ocak ayının ilk haftasına ait haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi yer alacak. Piyasalar bu yıl iki faiz indirimi beklentisini koruyor.

Diğer metaller de geriledi

Spot gümüş, seansın erken saatlerinde 93,57 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 5,6 düşüşle ons başına 87,46 dolara geriledi.

Spot platin ise 29 Aralık’ta gördüğü 2.478,50 dolarlık rekor seviyenin ardından, yüzde 4,3 düşüşle ve bir haftanın en yüksek seviyesi olan 2.282,90 dolara indi.

Paladyum ise yüzde 3,3 düşüşle ons başına 1.766,25 dolara gerileyerek bir haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti.