Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, heyette Türkiye Cumhuriyeti eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Ordu’nun Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır da yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda yüzyıllardır verdiği varoluş mücadelesine dikkat çekti. “Milli mücadele kolay olmadı.” diyen Bakan Çavuşoğlu, geçmişte iletişim imkânlarının son derece kısıtlı olduğunu anımsatarak, buna rağmen Kıbrıs Türk halkının kimliğinden, inancından ve değerlerinden asla vazgeçmediğini belirtti.

Tarihsel süreçte yaşanan acılara değinen Çavuşoğlu, halkın maruz kaldığı katliamların ve kayıpların unutulmayacağını ifade etti.

Konuşmasında Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı da anan Çavuşoğlu, “Verdikleri mücadele, bugün yürüdüğümüz yolun ışığıdır.” dedi.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Burası Türk toprağıdır. Şehitlerimizin, atalarımızın kanı bu topraklardadır. Bu vatanı gelecek nesillere taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ise, Bakan Çavuşoğlu’na kabulünden dolayı teşekkür ederek, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anma törenleri kapsamında KKTC’de bulunduklarını belirtti. Aydoğan, Küçük ve Denktaş’ın verdikleri mücadelenin, önce gönüllerde karşılık bulduğunu, ardından tüm olumsuzluklar içinde Kıbrıs Türk halkına umut olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ordu’nun Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır’da Bakan Çavuşoğlu’na kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.