Spot altın ons başına 4 bin 660 dolara yakın işlem görürken, Trump’ın agresif politikalarının dolar üzerinde baskı oluşturması ve güvenli limanlara olan talebi artırmasıyla gümüş yüzde 4,4’e kadar yükseliş göterdi.

ABD, Grönland’ı satın alma planına karşı çıkan Fransa, Almanya ve İngiltere de dahil olmak üzere sekiz Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacak. Yüzde 10’luk vergiler 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek ve Haziran ayında yüzde 25’e yükselecek.

Avrupa liderleri, olası karşı önlemleri görüşmek üzere önümüzdeki günlerde acil bir toplantı düzenleyecek. Görüşmelere yakın kaynaklara göre, üye devletler, 93 milyar euro (108 milyar dolar) değerindeki ABD mallarına misilleme vergileri uygulanması da dahil olmak üzere, nasıl yanıt verileceğine dair çeşitli seçenekleri görüşüyor.