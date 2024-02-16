Altın, ons başına 2.000 dolar civarında sabitlendi, ancak güçlü ABD enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını piyasanın beklediğinden çok daha sonra düşürmeye başlayabileceği korkularını körüklemesiyle üst üste ikinci hafta da düşmeye hazırlanıyor.

İSTİHDAM VERİSİ DE AYNI YÖNDE

Haftalık işsizlik başvuruları rakamları da ABD'de işgücü piyasasının dirençli olduğuna işaret etti.

ALTINA YÜKSELİŞ GETİREN VERİ

Bu arada, beklenenden zayıf gelen ABD perakende satış verilerinin dolar ve Hazine getirilerinde satışlara yol açmasıyla altın yüzde 0,6 yükseldi.

ABD'de perakende satışlar Ocak 2024'te aylık bazda yüzde 0,8 küçülerek Aralık ayındaki aşağı yönlü revize edilen yüzde 0,4'lük artışın tersine döndü. Veri yüzde 0,1'lik düşüş yönündeki piyasa tahminlerinden daha zayıf oldu.

GÖZLER O VERİDE

Yatırımcılar şimdi daha fazla yönlendirme için ABD üretici enflasyonu rakamlarına bakıyor.