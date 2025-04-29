Altın fiyatları, ABD ile ticaret ortakları arasındaki gerilimin yumuşamasıyla birlikte güvenli liman talebinin zayıflaması sonucu yeni günde düşüş kaydetti. Yatırımcılar ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına yön verecek ekonomik verileri bekliyor.

Spot altının ons fiyatı, itibarıyla sabahın ilk saatlerinde yüzde 0,8 düşüşle 3 bin 316 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 kayıpla 3 bin 342,40 dolardan işlem gördü.

Gram altın ne kadar?

ABD’de ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından Türkiye’de altının gram fiyatı da geriliyor. 4 bin 100 liranın altına gerileyen gram altın yeni günde yüzde 0,9’luk düşüşle 4 bin 96 lira seviyesinde işlem görüyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün yaptığı açıklamada, birçok önemli ticaret ortağının ABD tarifelerinden kaçınmak amacıyla “çok iyi” teklifler sunduğunu, Hindistan’ın bu anlaşmalardan ilkini sonuçlandırabilecek ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Bessent ayrıca, Çin’in bazı ABD ürünlerini misilleme tarifelerinden muaf tutmasının, ticaret gerilimlerini azaltma yönünde bir istek gösterdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ise, otomotiv sektöründeki tarifelerin etkisini hafifletmek amacıyla, yurtiçinde üretilen araçlardaki yabancı parçalara uygulanan bazı vergileri azaltmaya yönelik adımlar atması bekleniyor.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Öte yandan, spot gümüş yüzde 0,1 artışla 33,21 dolara yükselirken, platin 986,00 dolarda yatay seyretti. Paladyum ise yüzde 0,1 düşüşle 948,06 dolara geriledi.