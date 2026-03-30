Altın, enerji fiyatlarındaki hızlı artışın enflasyon endişelerini körüklemesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gitmesi beklentilerini azaltmasıyla düştü.

Spot altın yüzde 0,6 değer kaybederek ons başına 4.466,99 dolar seviyesine indi.

Altın, bu ay şimdiden yüzde 15’ten fazla değer kaybederek, Ekim 2008’den bu yana en sert aylık düşüşünü kaydetti. Bunun temel nedeni ise ABD dolarının güçlenmesi oldu.

ABD-İsrail-İran savaşının başlamasından (28 Şubat) bu yana dolar yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

ABC Refinery kurumsal piyasalar global başkanı Nicholas Frappell, “Altının son performansının arkasındaki daha geniş makro tablo, faiz beklentilerindeki büyük değişimdir. Dolar bundan güç kazandı ve altının görünümü de faizle yakından bağlantılı olduğu için, Fed başkanlığı değişikliği sonrası politika faizinin düşeceği beklentisi altına karşı ters etki yaptı” dedi.

Yatırımcılar artık bu yıl ABD’nin faiz indireceğine dair düşük bir olasılık görüyor. Yüksek enerji fiyatları enflasyonu körükleyerek para politikasında gevşemeye alan bırakmıyor. Bu, çatışma başlamadan önce beklenen iki faiz indirimi beklentisiyle çelişiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times’a verdiği röportajda İran’daki petrolü almak istediğini ve Harg Adası ihracat merkezini ele geçirebileceğini söyledi.

Frappell, altının fiyat hareketleri hakkında şunları ekledi: “Geçen haftaki fiyat hareketleri, aşırı satım tepkisi ve son düşüşlerin tersine dönme olasılığını gösteriyor. Ancak bunun bu hafta fiyat hareketleriyle teyit edilmesi gerekiyor. Haber akışının hızlı olması nedeniyle volatilite beklemek en doğrusu”

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,3 düşüşle ons başına 68,67 dolar, spot platin yüzde 0,3 artışla 1.868,11 dolar, paladyum yüzde 1 yükselişle 1.391 dolar seviyesinde işlem gördü.