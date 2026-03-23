Cuma günü 107,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,41 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2 artarak 108,57 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,93 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının arz endişelerini artırması etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat içinde İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD’nin İran’ın petrol terminallerinden Basra Körfezi’ndeki Hark Adası’na çıkarma yapma hazırlıkları kapsamında bölgeye personel sevkiyatını hızlandırdığı iddia edildi.

Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği ana terminal olarak biliniyor.

İran ise ABD ve İsrail’in, ülkenin enerji altyapısına saldırması durumunda, ABD ve İsrail başta olmak üzere bölgedeki enerji santrallerine saldıracağını açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalmasının petrol fiyatlarını ciddi şekilde artırabileceğine dikkati çekti.

Kurumun senaryolarına göre, boğazın 6 ay boyunca kapalı kalması halinde Brent petrolün varil fiyatı 2026 yılında ortalama 120 dolara ulaşabilir. Bu sürenin 3 ay olması durumunda ise fiyatların yaklaşık 100 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 109,08 doların direnç, 106,44 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.