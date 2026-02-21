Trump, "İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim" ifadesini kullanırken bu açıklama altın piyasalarını hareketlendirdi.

Haftaya dalgalı başlayan ons altın, cuma günü hızlanan alımlarla birlikte 5 bin 108 dolar seviyesinden kapanış yaptı.

Bu rakam, ons altında şimdiye kadarki en yüksek haftalık kapanış olarak kayıtlara geçti.

Analistler, özellikle Orta Doğu kaynaklı haber akışının altın üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Kısa vadede 5 bin 120 dolar seviyesi ilk direnç olarak izlenirken, bu bölgenin aşılması halinde yukarı yönlü ivmenin güç kazanabileceği ifade ediliyor.

Küresel fiyatlardaki sert yükseliş, iç piyasada gram altına da doğrudan yansırken spot piyasada gram altın haftayı yaklaşık 7.200 TL seviyesinden tamamladı.

Öte yandan Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satış fiyatı 7 bin 500 TL barajını aşarak 7 bin 510 TL civarına yükseldi.