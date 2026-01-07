Zayıf gelen imalat verileri, ABD Merkez Bankası’nın yeniden faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Singapur saatiyle 12.37 itibarıyla altın yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.466 dolara gerilerken, gümüş yüzde 1,9 kayıpla 79,69 dolar seviyesine indi. Platin ve paladyumda da sert satışlar görüldü.

Piyasalarda dikkatler, cuma günü açıklanacak Aralık ayı ABD istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takvimine çevrilmiş durumda. Salı günü açıklanan imalat faaliyeti verisinin beklentilerin altında kalması, Fed’in para politikasını yeniden gevşetebileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Öte yandan altın, merkez bankalarının güçlü alımları ve altına dayalı ETF’lere yönelik talep sayesinde 1979’dan bu yana en iyi yıllık performansını sergilemişti. Gümüş ise arz sıkışıklığı ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle geçen yıl sert yükseliş kaydetti.