Ortadoğu’daki savaşın dördüncü haftasına girmesi ve ABD ile İran’ın yeni saldırı tehditlerinde bulunmasıyla altın fiyatları sert bir düşüş yaşadı ve yıl başından bu yana elde ettiği kazanımları silmeye yaklaştı.

Altın fiyatları yüzde 3,8’e varan düşüşle ons başına 4 bin 320,30 dolara yaklaştı.

Çatışmanın başlamasından bu yana, yükselen petrol fiyatları enflasyon risklerini artırdı ve ABD Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının kısa vadeli faiz indirimleri beklentilerini azalttı.

Metal fiyatları sekiz ardışık seansta düşüş gösterdi ve kısmen yatırımcıların portföylerindeki diğer varlıklardaki kayıpları telafi etmek için zorunlu satışlar yapması sonucu 1983’ten bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki enerji santrallerine yönelik tehditlerini hayata geçirip geçirmemesine bağlı olarak, altının kısa vadede teknik nedenlerle bir sıçrama yapmaya hazır olduğunu söyledi.