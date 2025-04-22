Altın, Salı günü dolardaki yeni zayıflık dalgası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e yönelik eleştirileri ve süregelen ticaret savaşı endişeleri nedeniyle güvenli liman talebini desteklenmesi ile yeni bir rekor kırdı.

Külçe altın, Pazartesi günü yüzde 2,9 yükseldikten sonra, Salı günü ilk kez ons başına 3.435 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Bu yükseliş, doların 2023 sonlarından bu yana en düşük seviyesine gerilemesiyle gerçekleşti. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden almayı düşündüğünü belirtti ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini savundu. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise, para otoritesinin bağımsızlığını sınırlama girişimlerine karşı uyardı.

Oversea-Chinese Banking Stratejisti Christopher Wong “Powell’ı görevden almak, sadece merkez bankası bağımsızlığı ilkesini zedelemekle kalmaz, aynı zamanda ABD para politikasını piyasaları rahatsız edecek şekilde siyasallaştırma riski taşır” dedi. Wong’a göre, Fed’in güvenilirliği sorgulanırsa bu, dolara olan güveni azaltabilir ve altın gibi güvenli limanlara olan yönelimi hızlandırabilir.

Bu yıl boyunca, altın art arda rekorlara koştu; ticaret savaşının piyasaları tedirgin etmesi, riskli Altın bu yıl üst üste rekorlara imza attı. Ticaret savaşının piyasaları tedirgin etmesi riskli varlıklara olan ilgiyi azaltırken, yatırımcıları altın gibi güvenli limanlara yönlendirdi. Altın destekli borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlıklar art arda 12’inci haftadır yükseliyor. Aynı zamanda, merkez bankaları da rezervlerine altın ekleyerek küresel talebi destekliyor.

Çin, Pekin’in çıkarları pahasına yapılan herhangi bir anlaşmaya karşı olduğunu bir kez daha vurguladı. Bu hafta açıklanacak olan IMF’nin revize edilmiş ekonomik tahminleri gibi veriler, küresel yavaşlama endişelerini pekiştirebilir.

Bu yılki yükselişin gücünden etkilenen bankalar, altının geleceği konusunda daha iyimser hale geldi. Goldman Sachs, 2025 yılının ortalarında altının 4 bin dolara ulaşabileceği tahmininde bulunuyor.

Spot altın, Salı günü erken Asya işlemlerinde yüzde 0,4 kadar artarak yeni rekor olan 3.436,01 dolara yükseldi. Gümüş ve platin hafif yükselirken, paladyum değer kaybetti.