Programda sağlıkla ve sağlık sistemiyle ilgili soruları yanıtlayan Altuğra, özellikle bazı ilaç gruplarında yaşanan sıkıntıların küresel boyutta olduğunu ve bu ilaçları temin etmek adına bakanlığın yoğun bir çaba sarf ettiğini söyledi. Altuğra yaşanan ilaç krizinin çözümünün ise ülkemizde bir ilaç fabrikası açılmasıyla çözüme kavuşacağının altını çizdi. Altuğra, “İlaç sorununu ancak kendi ilaç fabrikamızı kurarak kökten çözebiliriz” dedi.

“BİR YILDIR MÜCADELE EDİYORUM”…

Altuğra, “Binaları inşa ediyoruz ama insana yapılacak olan hizmet duvarlar tarafından değildir. Bizim şuanda yürürlükte olan yasamızda olan kadro sayısı çok azdır. Hastanelerimizi hayata geçirirken daha iyi hizmet verebilmek için kadro sayımızı da güncellemek zorundayız. 1 yıldır teşkilat şemasıyla ilgili yasanın komiteden geçmesi için mücadele ediyorum. İlgili komiteye ve muhalefete buradan çağrı yapıyorum. Komitedeki bu teşkilat şeması yasasının derhal tamamlanması ve yürürlüğe girmesi ve bir an önce kadrolu memur alınmasının önü açılmak zorundadır. Ancak halen daha yapılmamıştır. Bunu da kamuoyuyla paylaşmaktan gocunmuyorum” dedi.

“İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA TARİHE ALNININ AKIYLA İMZA ATAN BİR İNSANDIR”…

25 Haziran seçimlerinin ardından kabine değişikliği iddiaları hakkında sorulan soru üzerine Altuğra, “Her gün yeni bir dedikodu ile karşılaşmak sürpriz olmuyor. Bu da siyasetin ne kadar kirlendiğini gözler önüne seriyor. Kabine değişikliği yapmak sadece başbakanın iradesinde olan bir durumdur. O nasıl takdir ederse öyle olur. Ama İzlem Gürçağ Altuğra tarihe alnının akıyla imza atan bir insandır ve ben halkın önünde ak alnımla durmaya devam edeceğim” yanıtını verdi.