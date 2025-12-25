Alzheimer hastalığı uzun yıllar boyunca ilerledikçe durdurulamaz bir süreç olarak kabul edildi. Bu nedenle çalışmalar çoğunlukla hastalığı yavaşlatmaya odaklandı. Ancak bu yaklaşım, University Hospitals, Case Western Reserve Üniversitesi ve Louis Stokes Cleveland VA Tıp Merkezi’nden araştırmacıların çalışmasıyla sorgulanmaya başladı. Çalışma 22 aralıkta Cell Reports Medicine dergisinde yayımlandı.

Bilim insanlarının, hem Alzheimerlı fareler hem de insan beyin dokuları üzerinde yaptığı incelemelerde, hastalığın merkezinde beynin enerji dengesindeki ciddi bir bozulmanın yer aldığı ifade edildi.

Beyin enerjisi yeniden dengelendi

Araştırmada, hücrelerin enerji üretimi için hayati öneme sahip bir molekülün beyinde yeterli seviyede tutulamamasının Alzheimer’ı tetiklediği belirtildi. Farelerde bu dengenin korunmasının hastalığın ortaya çıkmasını engellediği aktarıldı.

Daha dikkat çekici olanın ise, hastalık ilerledikten sonra bu enerji dengesinin yeniden sağlanmasıyla beynin kendini onardığı ve hafıza kaybının tamamen düzeldiği gözlemlendiği bildirildi.

Tam hafıza iyileşmesi

Çalışmada kullanılan iki farklı Alzheimer fare modelinde de bilişsel işlevlerin tamamen geri döndüğü aktarıldı. Hafıza testlerinde farelerin, hastalık öncesine benzer performans sergilediği ifade edildi.

Araştırmacıların, bu bulguların Alzheimer tedavisinde yalnızca yavaşlatma değil, iyileşme ihtimalini de gündeme getirdiğini vurguladığı belirtildi. Ancak sonuçların insanlara uygulanabilmesi için yeni ve dikkatli klinik çalışmalar gerektiği de aktarıldı.