Dolandırıcılıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

2024 ve 2025 yılları içerisinde, Lefkoşa’da, Z.B.(E-20) ve A.B.(E-20)’nin, sosyal medya uygulaması telegram üzerinden sahte banka reklam sayfası açıp müşterilerin konu sayfaya girmesi sonucu kredi kartı bilgilerini kanunsuz olarak elde edip, söz konusu kart bilgilerini kullanarak internet üzerinden bir işyerinden ilk tespitlere göre toplam 11 adet cep telefonu satın almak suretiyle, sahte banka ödeme belgesi düzenleyip tedavüle sürdükleri ve toplam 187.484 TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, A.B.’nin yapılan muhaceret kontrolünde ise ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.