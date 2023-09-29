İlaçların ambalajını keserek müşteriye satışını yapan eczanelerin suç işlediğine dikkat çekiliyor.

Çalışma Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, eczanelerin satışını yaptıkları ilaçların ‘sigorta indirimi’ yapılacağını gerekçe göstererek, ambalaji kesmesinin, indirim yapmış olsa dahi yasal olmadığı belirtiliyor.

Bakanlık tarafından verilen bilgide, herhangi bir tarihte ambalajı kesik ilaç satan eczanelerin polise bildirilmesi istendi.

Kaynak: https://evrenselkibris.net/ambalaji-kesen-eczaneleri-ihbar-edin-186787.html?fbclid=IwAR3a0yDaTzzNo0Mygewq5Wlq7wh9CE_ggolgGbByeDOimyeaHw1e7nFdTrQ