Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’nin İslam ülkeleriyle işbirliği yapmak istediğini dile getirdi.

Bakan Amcaoğlu, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 39’uncu toplantısına katıldı.

Bakan Amcaoğlu, KKTC ismi ve Bayrağı ile yer aldığı toplantıda bir konuşma yaptı.

Bakan Amcaoğlu, bu önemli toplantıda bulunmaktan kendisi ve ekibi adına duydukları mutluluk ve onuru dile getirirken, “Kıbrıs Türkü’nün 1974’ten bu yana çok ciddi ekonomik ve sosyal bir savaş verdiğini” söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türkü’nün İslam ülkeleriyle işbirliği yapmak istediğini, bu ülkelere özellikle helal gıda bağlamında ürünler satılabileceğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, İslam Konferansı Örgütü Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anlaşması’nı (TIPSOIC) hatırlattı ve 2002’de yürürlüğe giren bu çerçeve ve niyet anlaşmasının, KKTC’yi kapsayacak şekilde geliştirilmesini istedi.

Bakan Amcaoğlu, bu yılın özel konusunun İslam ülkeleri arasında Tercihli Ticaret Sistemi’nin hayat bulmasının sağlanması olduğunu söyledi. Şu ana kadar Türkiye, İran, Ürdün, Bangladeş, Malezya’nın hayata geçirdiği bu sistemle artık İslam ülkeleri arasında çok daha hızlı ve kolay ticaret yapılabileceğinin altını çizen Bakan Amcaoğlu, Bahreyn, Fas, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de Tercihli Ticaret Sistemi’ne 2024 yılında dahil olacağını belirtti. Bakan Amcaoğlu, KKTC’nin de bu sisteme dahil olabileceğini ve böylece ihracat yapabilme imkanımızın çok üst seviyelere taşınabileceğine işaret etti.

Bakan Amcaoğlu, özellikle bu senenin konusu olan “İslam ülkeleri arasında yeni oluşturulmaya çalışılan ekonomik gümrük birliğinin” bizim için büyük fırsatlar taşıdığının altını çizdi.

E-Ticaret kapsamında KKTC'den katma değeri yüksek ürünlerin hiçbir ambargo ile karşılaşmadan satışının yapılabileceğini anlatan Bakan Amcaoğlu, bu konuda bakanlığının ve hükümetin tüm enerjisi ile çalıştığını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, konuşmasının sonunda, her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a teşekkür etti.