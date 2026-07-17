Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir makinist garajında meydana gelen iş kazası ölümle sonuçlandı.
Polis açıklamasına göre, saat 11.00 sıralarında Osman Polatcan (84), S.Ö. (54) ile birlikte el çapası makinesini tamir ettiği sırada, makinenin çalıştırılması sonucu çapa bıçaklarına kapılarak ağır yaralandı.
Ağır yaralanan Polatcan, ambulansla kaldırıldığı Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında S.Ö. tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.