İskele Bölge Amirliği’nin yeni hizmet binasında karkas imalatı tüm hızıyla sürerken, Gazimağusa Bölge Amirliği Hizmet Binası projesinde ise bodrum temel kazı çalışmalarına başlandı.
KIB-TEK’in kurumsal altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha modern koşullarda hizmet sunmak amacıyla yürüttüğü yatırımlar, belirlenen iş programı doğrultusunda ilerliyor.
KIB-TEK, İskele ve Gazimağusa’nın yanı sıra diğer ilçelerde de yeni hizmet binalarını etap etap hayata geçirerek kurumsal altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor.