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KIB-TEK, İskele ve Gazimağusa’nın yanı sıra diğer ilçelerde de yeni hizmet binalarını etap etap hayata geçirerek kurumsal altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor.

KIB-TEK’in kurumsal altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha modern koşullarda hizmet sunmak amacıyla yürüttüğü yatırımlar, belirlenen iş programı doğrultusunda ilerliyor.

İskele Bölge Amirliği’nin yeni hizmet binasında karkas imalatı tüm hızıyla sürerken, Gazimağusa Bölge Amirliği Hizmet Binası projesinde ise bodrum temel kazı çalışmalarına başlandı.

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