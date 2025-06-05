Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayımlanan ve Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu “Objektif” programına konuk oldu.

Programda son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan “kamu maliyesi battı”, “KKTC kumarhane ve gece kulübü ülkesine dönüştü”, “vatandaşların casinolara girişi serbest bırakıldı” ve “okulların yakınına kumarhane açılıyor” yönündeki eleştirileri değerlendiren Amcaoğlu, bu tartışmaların yanlış bir zeminde yürütüldüğünü söyledi. Turizmin önemli bir bileşeni olan casinoların, sektörün nasıl daha ileri taşınabileceği açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Amcaoğlu, kamuoyuna yansıyan eleştirilerin hem sektörü hem de ülkenin ekonomik gerçekliğini göz ardı ettiğini vurguladı.

"VERİLECEK OLAN 32 KUMARHANE İZNİ İLE BERABER EN AZ 28 BİN KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM SAĞLANMASI BEKLENİYOR"

Amcaoğlu, söz konusu izinlerin özellikle muhalefet tarafından yanlış bir zeminde tartışıldığını, konunun ekonomik boyutunun yeterince değerlendirilmediğini kaydetti. Yükseköğrenim gören öğrencilerin ve vatandaşların casinolara serbest giriş hakkı bulunmadığını açıkça ifade eden Amcaoğlu, kamuoyundaki iddiaların aksine yasal düzenlemelerin bu konuda net olduğunu söyledi.

Verilecek olan 32 yeni kumarhane izninin, sadece turizm sektörüne değil genel istihdama da büyük katkı sağlayacağını belirten Amcaoğlu, “Bu izinlerle birlikte en az 28 bin kişilik yeni istihdam yaratılması bekleniyor. Şu anda turizm sektöründe yaklaşık 40 bin kişi istihdam ediliyor. Yeni izinlerle birlikte bu rakamda ciddi bir artış olacak. Bu durum, ülke ekonomisi açısından büyük bir fırsat” dedi.

"ADA EKONOMİLERİNDE KALKINMANIN EN GÜÇLÜ MOTORU, KUMARHANELERİNDE İÇERİSİNDE BULUNDUĞU HİZMET SEKTÖRÜDÜR"

Kendi bakanlığı döneminde istihdam verilerinde önemli iyileşmeler yaşandığını savunan Amcaoğlu, özellikle ada ekonomilerinde kalkınmanın lokomotifinin hizmet sektörü olduğunu belirtti.

Bu duruma Malta örneğini veren Amcaoğlu, “Malta gibi birçok ada ülkesinde, hizmet sektörü kalkınmanın temel taşıdır. Bizim de bu modeli göz önünde bulundurarak adımlar atmamız gerekiyor. Casinolar da bu sektörün bir parçasıdır” diye konuştu.

"HAVALİMANINI KULLANAN YOLCU SAYISI YÜZDE 40 ARTTI"

Havalimanının özelleştirilmesi sürecine de değinen Amcaoğlu, 2023 yılına kıyasla havalimanını kullanan yolcu sayısının yüzde 40 oranında arttığını ifade etti. Bu artışı, Kıbrıslı Rumlarla yürütülen müzakerelerde gündeme gelen ve büyük önem taşıyan elektrik ve su tedariği projeleriyle birlikte değerlendirmek gerektiğini belirten Amcaoğlu, bu gelişmenin turizm ve dışa açılma açısından çok önemli olduğunu söyledi.

"KIBRISLI RUMLAR İŞ BİRLİĞİNE AÇIK DEĞİL, VERİMSİZ ANLAŞMALARLA ZAMAN KAYBEDİYORLAR"

Elektrik konusundaki projelerin tüm vizelerinin hazır olduğunu ancak Avrupa Birliği’nin ambargo ve izolasyon politikaları nedeniyle sürecin geciktiğini belirten Amcaoğlu, projenin hayata geçmesi hâlinde tüm adanın enerji ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etti.

Kıbrıslı Rumların su ve elektrik gibi temel ihtiyaçlar konusunda iş birliğine açık olmadığını belirten Amcaoğlu, “Kendi siyasi saplantıları nedeniyle bizlerle iş birliği yapmaktan kaçınıyorlar. Bunun yerine başka ülkelerle verimsiz, pahalı ve uzun vadede sürdürülemez anlaşmalar yapıyorlar. Bu da hem adanın genel refahına hem de kaynakların verimli kullanımına zarar veriyor” dedi.

"GÜNEY'DEN GELEN HARCAMALAR PANDEMİ SONRASI CİDDİ ARTIŞ GÖSTERDİ"

Son olarak 2024 yılı verilerine göre Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e yaklaşık 2 milyon 960 bin kişinin geçtiğini aktaran Amcaoğlu, bu kişilerin başta akaryakıt olmak üzere çeşitli hizmet ve alışveriş alanlarında ciddi harcamalar yaptığını kaydetti.

Pandemi döneminde bu geçişlerin büyük kısmında neredeyse hiç harcama yapılmadığını hatırlatan Amcaoğlu, “O dönemde Güney’den gelen biri neredeyse bir şişe su bile almıyordu. Ancak bugün alışveriş yapan, akaryakıt alan ve hizmet sektörüne katkı sağlayan bir tablo oluştu. Bu da bizim dönemimizde ekonomiye duyulan güvenin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kıbrıs Postası